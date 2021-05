Auch in Zukunft offen

Mini Cabrio kommt elektrisch Auch in Zukunft offen

Neue Technik in altem Kleid

Opel Manta GSe ElektroMod Neue Technik in altem Kleid

Modular bis in die Oberklasse

Neue Audi-Elektroplattform Modular bis in die Oberklasse

Modular bis in die Oberklasse

Angeboten wird die Mercedes -Maybach S-Klasse in zwei Antriebsvarianten. S 580 heißt die Version mit 503 PS starkem 4,0-Liter-E-Boost-V8. S 680 ist die Bezeichnung für den 6,0-Liter-V12-Motor, der mit seinen 612 PS und 900 Newtonmeter den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 4,5 Sekunden ermöglicht. Kostenpunkt für den Zwölfzylinder: ab rund 182.605 Euro. Beide Motorvarianten werden mit Allradantrieb 4Matic und Allradlenkung kombiniert.

Die neuen Maybach-Varianten sind als Chauffeurs-Limousinen konzipiert, weshalb sie einen um 18 Zentimeter längeren Radstand als die Langversion der S-Klasse bieten. Auf fast fünfeinhalb Meter erstreckt sich damit das Flaggschiff von Mercedes. Executive-Sitze im Fond sind Teil der Serienausstattung. Aufgewertet wird der Fondbereich zudem durch große Holzzierteile auf der Rückseite der Frontsitze. Mit Chauffeur-Paket, 4D-Surround-Soundsystem von Burmester und aktiver Fahrgeräuschkompensation verspricht Mercedes einen komfortablen Arbeits- oder Ruheplatz im Fond. Zu den Ausstattungsextras gehören zwei versilberte Champagnerkelche samt Halterungen (3.200 Euro) sowie eine Fondpassagier-Erkennung, die automatisch die Kopfstützen ausfährt. Außerdem sind eine adaptive Fondbeleuchtung oder das per Handgeste steuerbare Sonnenrollo für das Panorama-Schiebedach als auch ein Rear-Entertainmentsystem mit zwei großen 11,6-Zoll-Displays (2.149 Euro) erhältlich.

Die im vergangenen Jahr neu aufgelegte Mercedes S-Klasse ist ab sofort zu Preisen ab rund 138.300 Euro (alle Preise netto) auch als Maybach bestellbar. Die normale S-Klasse als S 580 Top-Modell kostet 106.218 Euro. Wie bereits die Vorgänger-Generation zeichnet sich die Neuauflage der Luxus-Variante durch chromlastiges Frontdesign, spezielle Räder und Maybach-Signets an den C-Säulen aus. Für 12.605 Euro Aufpreis ist zudem eine Zweifarblackierung in 10 Farbkombinationen erhältlich.

Zu Preisen von knapp unter 139.000 Euro netto ist die neue S-Klasse nun auch in der Maybach-Variante bestellbar.

1/3 Zu Preisen von knapp unter 139.000 Euro netto ist die neue S-Klasse nun auch in der Maybach-Variante bestellbar. Foto: Mercedes

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021