Auf der Auto China in Peking (25. April bis 4. Mai 2018) wird Mercedes die Studie eines Edel-SUVs namens Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury präsentieren. Das Showcar soll zeigen, wie sich der Luxus einer High-end-Limousine mit einem SUV kombinieren lässt.



Bei dem Konzeptfahrzeug dürfte es sich, wie bei anderen Maybach-Visionen zuvor, um ein spektakulär inszeniertes Fahrzeug mit eigenständiger Aura handeln, welches sich auf vermutlich über sechs Meter Länge erstreckt. Im Innenraum setzt der Stuttgarter Autobauer auf einen edlen Materialmix mit viel hellem Leder, Chrom- und Kupfer-Applikation. In einem Teaser-Video sind außerdem zwei Einzelsitze im Fond zu sehen, zwischen denen sich ein Blumenstrauß befindet. Eine vorab veröffentlichte Skizze vom vorderen Innenraum zeigt zudem ein besonders aufgeräumtes Cockpit mit wenig Schaltern und einem Riesendisplay hinterm Lenkrad. Darüber hinaus zieren den Innenraum blau illuminierte Dekor- und Bedienelemente, was auf die elektrische Submarke EQ hindeuten könnte. Vermutlich verfügt der Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury also über einen elektrischen Antrieb. Auf ein konkretes Serienmodell wird das Maybach-SUV wohl nicht verweisen. Allerdings gibt es Gerüchte, dass Mercedes-Maybach mittelfristig ein Nobel-SUV auf GLS-Basis in den Markt bringen könnte.