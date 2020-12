Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Die Mercedes Me Fahrtenbuch-App steht allen Mercedes Me Connect Kunden zur Verfügung, die ein Fahrzeug ab dem Auslieferungszeitraum Frühjahr 2018 nutzen (ausgenommen Fahrzeuge der V- und der X-Klasse), sowie allen Nutzern des Mercedes Me Adapters (verfügbar für viele Baureihen ab 2002). Das Angebot gilt aktuell für Deutschland, weitere Märkte soll 2021 folgen.

Noch bis Ende Januar 2021 können Nutzer von Mercedes Me Connect oder Mercedes Me Adapter die für Android und iOS entwickelte App kostenlos testen. Nach dem Einloggen verbindet sie sich direkt mit dem Fahrzeug und erfasst Fahrten mit Zeit, Kilometerstand und Adresse automatisch. Wiederkehrende Fahrt zur Arbeitsstelle werden automatisch kategorisiert.

Das Fahrtenbuch als Heft war gestern, heute dokumentieren Geschäftsleute private und dienstliche Fahrten per App oder mit einem elektronischen Fahrtenbuch. Mercedes hat nun eine eigene App entwickelt, die alle relevanten Daten automatisiert erfasst und die sich - so verspricht das Unternehmen - leicht exportieren lassen.

Mercedes me Neue Fahrtenbuch-App

