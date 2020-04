So hilft die Branche

Wer bei Mercedes-Benz ein Neufahrzeug im Online-Store bestellt, kann sich dieses ab sofort an eine Wunschadresse liefern lassen. In dem 2016 gestarteten Online-Store von Mercedes werden seit Ende 2019 auch gut 1.000 Neufahrzeuge zum Direktkauf angeboten.

Fast alles kann man heutzutage im Internet bestellen und bis an die Haustür liefern lassen. Eine Ausnahme machten bislang Autos. Mercedes ändert das jetzt.

