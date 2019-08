Mercedes erweitert das Pro Connect Programm um weitere digitale Dienste: So ist im Paket "Effiziente Fahrstilanalyse" ab sofort ein "Fahrstil Monitor" inbegriffen. Dieser erfasst neben den Durchschnittsverbräuchen der Fahrzeuge auch das Verhalten der Fahrer beim Anfahren, bei Beschleunigungen und beim Ausrollen. Mit diesen Daten können die Fahrer laut Daimler zu vorausschauendem Fahren "bewegt werden" – oder ihren Fahrstil nach der Analyse beispielsweise durch Trainings optimieren. Für Fuhrparkmanager sollen sich so die Fahrzeugausfallzeiten und die Kosten für Reparaturen und den Tausch von Verschleißteilen reduzieren lassen.

Die Mercedes Transporter-Flotten-Software Pro Connect nimmt den individuellen Fahrstil der Fahrer noch mehr in den Fokus – und will so sparen helfen.

Mercedes Pro Connect Fahrstile in der Analyse

Who is Who Pkw