Mit der "Exclusive Edition" bietet Mercedes ab April die Coupé- und Cabriolet-Version der S-Klasse in einer besonders edlen Ausstattungsvariante an. Dem Sondermodell vorbehalten sind unter anderem die Außenlackierungen Aragonitsilber und Rubellirot. Beim Cabriolet wird abhängig von der Außenfarbe das Stoffverdeck in Dunkelrot oder Beige kombiniert. Außerdem stehen die zweitürigen S-Klasse-Derivate auf speziellen Leichtmetallrädern mit 19 oder 20 Zoll Durchmesser. Zur Serienausstattung des Editionsmodells gehören darüber hinaus mit Swarovski-Kristallen veredelte Voll-LED-Scheinwerfer.

Den Innenraum des Sondermodells hat Mercedes mit einem Exclusive-Edition-Schriftzug in der Mittelkonsole sowie Sen-Holz-Applikationen aufgewertet. Zudem ist ein Surround-Soundsystem von Burmester an Bord. Ein weiteres Ausstattungsdetail ist das Exklusiv-Paket, das sich unter anderem durch eine Designo-Nappaleder-Ausstattung mit Rautenmuster-Sitzbezügen auszeichnet. Schließlich gibt es beleuchtete Einstiegsleisten und spezielle Fußmatten mit farbigem Einfassband.

Die "Exclusive Edition" ist laut Mercedes mit nahezu allen Motorvarianten der beiden Baureihen kombinierbar. Einen Preis für das Sondermodell nennen die Stuttgarter noch nicht. Für die Basisversion des S-Klasse Coupés starten die Preise derzeit bei rund 85.714 Euro netto.