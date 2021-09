Ebenfalls neu ist der permanente Allradantrieb für den Transporter. Er ist wie der Diesel bereits aus der Pkw-Palette bekannt. Beim Sprinter wird der 4x4-Antrieb in Kombination mit dem 190 PS-Diesel sowie der Automatik und bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen angeboten. Anders als zuvor verfügt der Allradantrieb über keine Getriebeuntersetzung mehr. Die Antriebsmomente werden situationsabhängig und ohne Zutun des Fahrers variabel zwischen Vorder- und Hinterachse mittels einer im Verteilergetriebe integrierten elektronisch geregelten Lamellenkupplung verteilt.

Großer Motorwechsel im Mercedes Sprinter: Die bisherigen Diesel (Vier- und Sechszylinder) werden in Rente geschickt, Einzug hält im Laufe des Septembers der aus den Pkw-Modellen bekannte Dieselmotor OM 654. Dieser wird in den vier Leistungsstufen 114 PS, 150 PS, 170 PS sowie 190 PS für alle Varianten sowie Antriebsofferten (Heck, Front, Allrad) angeboten. Das Vierzylinder-Aggregat soll sparsamer und laufruhiger sein als die bisher genutzten Triebwerke. Es erfüllt die Abgasnorm Euro 6d beziehungsweise Euro VI E und lässt sich alternativ zum manuellen Sechsganggetriebe mit der 9G-Tronic genannten Neungang-Automatik kombinieren. Die Siebengangautomatik, die bislang im Angebot war, steht nicht länger zur Verfügung. Als Alternative zu dem Selbstzünder haben die Stuttgarter für den Kastenwagen einen batterieelektrischen Antrieb mit 116 PS und einer Reichweite von bis zu 120 Kilometern im Programm.

