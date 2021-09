Die Schiebetür wird automatisch entriegelt und geöffnet, so dass der Zusteller mit den Paketen in der Hand ohne weitere Handgriffe das Fahrzeug verlassen kann. Als Zusatzfunktion kann zudem eine automatische Verriegelung geordert werden. Die Doppelschwingtür wird zunächst für die Kastenlängen Standard, Lang und Extralang in Kombination mit Hochdach angeboten.

Schiebetür auf, Schiebetür zu: Diese Prozedere erledigen Paketzusteller jeder Tag unzählige Male. Mercedes will das ändern.

