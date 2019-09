Das große Coupé kommt an die Steckdose

Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid Das große Coupé kommt an die Steckdose

Das große Coupé kommt an die Steckdose

Während der große GLE mit der Wahl eines Dieselmotors als Basis für den Plug-in-Hybrid einen eher ungewöhnlichen Weg geht, nutzt der GLC 300 e 4Matic den gängigeren Ansatz mit einem Benziner. In diesem Fall ist das ein 2,0-Liter-Vierzylinder mit 211 PS, der mit einem 122 PS starken E-Motor zusammenarbeitet. Gemeinsam stellen sie eine Leistung von 320 PS zur Verfügung. Weil Mercedes für den GLC eine deutlich kleinere Batterie nutzt (13,5 kWh), kommt der Allrader elektrisch nur 49 Kilometer weit (WLTP: 43 Kilometer). Gegenüber dem Vorgängermodell entspricht das einem Plus von 15 Kilometern. Beim CO2-Austoß verpasst der Plug-in-Hybrid mit 51 Gramm pro Kilometer (entspricht 2,2 Liter Super/100 km) weiterhin knapp die Qualifikation für die E-Auto-Förderung. Zudem ist die elektrische Höchstgeschwindigkeit aus Verbrauchsgründen auf gut 130 km/h begrenzt.

Mit 106 elektrischen NEFZ-Kilometern (WLTP: 99 Kilometer) setzt vor allem der GLE 350 de 4Matic neue Maßstäbe für Plug-in-Hybride. Möglich macht das ein ungewöhnlich großer Akku mit 31,2 kWh Kapazität, der im Verbund mit dem 136 PS starken E-Motor auch eine elektrische Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h erreichbar macht. Die Rolle des Verbrennungsmotors übernimmt ein 194 PS starker 2,0-Liter-Vierzylinderdiesel, insgesamt stehen 320 PS zur Verfügung. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 1,1 Litern an, was CO2-Emissionen von 29 Gramm entspricht.

In der neuen Plug-in-Hybridvariante wird der Mercedes GLE fast zum echten Elektroauto. Und auch die Steckdosenausführung des GLC legt bei der Reichweite kräftig zu.

Who is Who Pkw