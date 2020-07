Zum Start in orange

Renault Twingo Z.E. Zum Start in orange

Zum Start in orange

Der Nachfolger des Mercedes Citan steht in den Startlöchern. Der wieder in Zusammenarbeit mit Renault-Nissan entwickelte Stadtlieferwagen erhält neben der Nutzfahrzeugvariante nun auch eine Pkw-Version für Privatkunden. Diese wird unter dem Namen "T-Klasse" vermarktet und soll im ersten Halbjahr 2022 debütieren. Sowohl Citan als auch die T-Klasse sind Derivate des wohl Ende des Jahres kommenden neuen Renault Kangoo. Anders als der noch aktuelle Citan soll sich die Neuausgabe mehr an Mercedes -Standards wie Design, Wertigkeit, Sicherheit und Konnektivität orientieren, um sich etwa besser gegen den gerade neu aufgelegten VW Caddy positionieren zu können.

Der neue Stadtlieferwagen von Mercedes soll schöner und wertiger werden. Und bekommt ein schickes Pkw-Derivat an die Seite gestellt.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives