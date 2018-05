Ab sofort bietet Mercedes zu Preisen ab rund 46.200 Euro seine Großraumlimousine V-Klasse als Sondermodell Night Edition an. Zur neuen Ausstattungsvariante gehören eine Reihe Extras, die laut Hersteller als Paket im Vergleich zu den Einzeloptionen einen Preisvorteil von 1.900 Euro bieten. Besondere Merkmale der Außenoptik sind ein markanteres Kühlergrilldesign, Außenspiegel und 19-Zoll-Räder in Schwarz sowie eine Colorverglasung. Innen zeichnet sich die Night Edition zudem durch schwarze Nappaledersitze, eine Instrumententafel in Lederoptik sowie das Park-Paket mit 360-Grad-Kamera aus. Einzig verfügbarer Motor ist der Diesel V250 d mit 190 PS.