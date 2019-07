Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Die Premium-Preise wollten offenbar schon in Europa nicht genug Käufer zahlen. In Lateinamerika, einem der wichtigsten Pick-up-Märkte, kam die X-Klasse aus Kostengründen entgegen ursprünglicher Pläne gar nicht erst auf den Markt. Darüber hinaus hat das Modell mit kleineren Qualitätsproblemen zu kämpfen und musste zuletzt mehrfach zurückgerufen werden.

Mercedes lässt die X-Klasse sterben. Einem Bericht der Fachzeitschrift "Automobilwoche“ zufolge hat der erst 2017 eingeführte Pick-up keine Zukunft mehr bei den Stuttgartern. Grund sind demnach mäßige Verkaufszahlen in Europa, Australien und Südafrika. Im vergangenen Jahr fanden sich lediglich knapp 17.000 Käufer für den robusten Allrader mit Stern. Ein genaues Datum für den Produktionsstopp nennt der Bericht allerdings nicht.

