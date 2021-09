Sicherheitscheck per Sensor

Im vergangenen Jahr wurden nach Berechnungen des Bundesverbands Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) 9,7 Millionen Pkw-Ganzjahresreifen verkauft. Das ist ein Plus von 7,3 Prozent gegenüber 2019. Ihr Anteil stieg auf rund 24,5 Prozent. Insgesamt hat der BRV für 2020 im Bereich Pkw- und Offroadreifen rund 39,4 Millionen verkaufte Pneus registriert. Das entspricht einem Rückgang von 12,1 Prozent im Vergleich zur Vorjahresmenge.

Die Akzeptanz der Verbraucher für Ganzjahresreifen nimmt zu. Gründe dafür sind etwa die vergleichsweisen milden Winter in den vergangenen Jahren, aber auch plötzliche unberechenbare Wetterveränderungen. Dazu kommen gestiegene Kosten für Reifenwechsel durch die Einbindung von Reifenluftdruck-Kontrollsystemen.

Zum Nachweis seiner Wintereigenschaften für Fahrten in Ländern mit explizierter Winterreifenpflicht hat der Ganzjahresreifen das 3PMSF-Logo (3 Peak Mountain Snow Flake) auf den Seitenwänden.

Ab sofort ist der neue Michelin ClimateCross erhältlich. Der Ganzjahresreifen mit der Ziffer 2 im Namenszug wird in 105 Größen für 15- bis 20-Zoll-Felgen angeboten und will durch gute Sommer- wie Wintereigenschaften sowie mit langer Laufleistung überzeugen.

