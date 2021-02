Live-Stream am 1. März

Zum Markstart des überarbeiteten Cooper SE im März bietet Mini das Editionsmodell "Electric Collection" an. Zur Serienausstattung des ab 29.915 Euro (alle Preise netto) erhältlichen Modells zählen unter anderem 17 Zöller, adaptive LED-Scheinwerfer mit Matrix-Funktion, Sportsitze und Lederlenkrad sowie die Metallicfarbe "Island Blue". Das Dach weist die Multitone genannte Dachlackierung auf, die sich vom Windschutzscheibenrahmen bis zum Heck durch einen Farbverlauf von Blau- bis Schwarztönen auszeichnet. Außerdem sind die Einfassungen für Kühlergrill, Scheinwerfer und Heckleuchten nicht in Chrom, sondern in Schwarz gehalten. Für den Vortrieb sorgt der bekannte 184 PS starke Elektromotor. Der 32,6 kWh-großer Akku ermöglicht Reichweiten von bis zu 234 Kilometern (WLTP). Der Mini Cooper SE ist ab 27.310 Euro zu haben.

