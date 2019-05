Mercedes will CO2-Neutralität

Mercedes will CO2-Neutralität

Mini bringt im Sommer seine Baureihen Countryman und Clubman in besonders starken John-Cooper-Works-Versionen (JCW) auf den Markt. Dabei stoßen die beiden technisch weitgehend identischen Sportmodelle in eine für Mini neue Leistungsdimension vor: Unter den jeweils geschlitzten Hauben sorgt ein Zweiliter-Turbobenziner mit 306 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment für Vortrieb. Serienmäßig wird der Vierzylinder mit Achtgang-Automatik, Allradantrieb und mechanischer Differenzialsperre an der Vorderachse kombiniert. Damit sprinten Clubmann und Countryman in 4,9 beziehungsweise 5,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit wird jeweils auf 250 km/h abgeregelt.

Mini bietet ab Sommer den Clubman auch in einer über 300 PS starken JCW-Version an.

