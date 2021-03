Mini spendiert seinem seit 2014 erhältlichen Fünftürer nach 2018 ein weiteres Facelift. Der rund 4 Meter lange Fünfsitzer fährt wie der Dreitürer und das Cabrio mit einigen optischen Änderungen sowie Ausstattungsverbesserungen ab März vor.

Optisch fällt die überarbeitete Version durch eine geschärfte Front auf. LED-Scheinwerfer gehören nun zum Serienumfang, genauso wie die bislang nur gegen Aufpreis erhältlichen LED-Heckleuchten im Union-Jack-Design. Optional steht unter anderem Matrix-Licht zur Wahl. Im Innenraum gibt es unter anderem eine neue Cockpit-Instrumentierung mit einem 8,8-Zoll-Display. Neue Oberflächen sollen die Anmutung aufwerten. Das Sportlenkrad ist Teil der Serienausstattung, gegen Aufpreis ist eine Lenkradheizung bestellbar. Ebenfalls gegen Zuzahlung ist die Multitone genannte Dachlackierung verfügbar. Diese zeichnet durch einen Farbverlauf von Blau- bis Schwarztönen über die gesamte Dachfläche vom Windschutzscheibenrahmen bis zum Heck aus. Die Lackierung kostet für die Ausstattungsversionen Cooper und Cooper S 588 Euro (alle Preise netto).

Basis-Modell ist wie bisher der Mini One First mit 75 PS starken Dreizylindermotor. In der nächsthöheren Variante One stehen 102 PS zur Verfügung, während der Cooper wie zuvor 136 PS bereitstellt. Beim Cooper S kommt ein Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 178 PS zum Einsatz. Als One First kostet der Mini 16.890 Euro, zuvor stand diese Variante ab 15.420 Euro in der Preisliste.