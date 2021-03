Auch von Rolls-Royce könne man ein vollelektrisches Angebot erwarten, so Zipse. Konkrete Angaben zum Zeitplan machte er nicht. Das erste Modell dürfte jedoch 2025 starten.

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021