Warum muss das Bezahlen an Ladesäulen eigentlich so kompliziert sein? Per App geht es fast immer, aber häufig nur gegen Roaming-Gebühren. Parkstrom macht es jetzt einfach per EC-Karte.

Ein dauerndes Ärgernis an öffentlichen Ladestationen ist die Bezahlart. War früher noch fast immer eine spezielle Karte vom jeweiligen Stromanbieter nötig, erleichtern inzwsichen Apps das Aufladen an beinahe jeder Stromsäule. Ein Problem dabei sind die teils horrenden Roaming-Gebühren, die bei der Verwendung einer universellen App wie etwa von Newmotion anfallen. Die finanziellen Vorteile eines Plug-in Hybriden oder Elektroautos drehen sich da schnell ins Gegenteil um. Die naheliegendste Lösung: Eine Zahlung per Bankkarte, wie sie inzwischen selbst an Parkautomaten üblich ist. Der Betreiber bekommt direkt das Geld ohne zwischengeschaltete Vermittler. Diese logische Lösung setzt jetzt mit Parkstrom endlich ein Zahlungsdienstleister um. Die Autorisierung und Freischaltung einer Ladesäule erfolgt kontaktlos durch eine NFC-fähige EC-Karte, die mittlerweile fast alle Banken ausgeben. Die Abrechnung erfolgt kWh-genau. Auf dem Kontoauszug erscheint ein Link, der zu einer druckfähigen Rechnung führt.Dahinter steht das von der GLS-Bank entwickelte Giro-e-System. Auch andere Ladesäulen-Betreiber können das System einsetzen. Zukünftig könnte das Nachladen also nicht nur einfacher, sondern auch günstiger werden.