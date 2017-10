Die erst im Juli gegründete Logpay GmbH bietet Tank- und Servicekarten an, mit denen europaweit bargeldloses bezahlen von Maut- und Tankrechnungen möglich ist. Nun wird das Akzeptanznetz der Marktneulinge noch größer: Auch 570 Star-Tankstellen der Orlen Deutschland GmbH akzeptieren nun die neue Karte.

Die zum polinischen Mineralölkonzern gehörende Tankstellen-Kette baut ihr Aktzeptanznetz kontinuierlich aus, um Flottenkunden zu gewinnnen. Die Kooperation mit Logpay steht erst am Anfang: "Wir diskutieren Innovationsthemen, die unsere beiden Konzerne auch künftig verbinden können", sagt Michl Brylinski, Vorsitzender der Orlen Deutschland GmbH über das neue Bündnis.



Die Logpay Transport Services GmbH gehört mehrheitlich zu Volkswagen Financial Services. Ihre Tankkarte wird derzeit in 18 europäischen Ländern akzeptiert. Ziel von VW Financial Services ist es, einer der größten Kraftstoffversorger Europas zu werden und den Kunden ein umfassendes Service-Angebot zu bieten.