Klimaschutz im Fuhrpark Was Unternehmen tun können

Car Policy in Spar-Zeiten Umwelt und Budget schonen

Dienstwagenordnung in Unternehmen Spar-Policy statt Stillstand

Klimaschutz im Fuhrpark Was Unternehmen tun können

„Inzwischen gibt es eine so breite Vielfalt an Elektro- und Hybridautos, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, beim Thema Dienstwagen konsequent in die E-Offensive zu gehen“, so Frank Heberger, Generalbevollmächtigter der EnBW und als Leiter Infrastruktur mit seinem Team verantwortlich für die Mobilitätsangebote des Konzerns.

E-Autos in Mehrfamilienhäusern EnBW testet Stromnetz

Als Energiekonzern und Anbieter eines Ladenetzes für Elektroautos Firmenwagen mit Benzin- oder Dieselmotoren zu fahren, passt nicht wirklich. Das hat auch die EnBW erkannt und begonnen, die Dienstwagenflotte auszutauschen. 500 der rund 3.000 Betriebsfahrzeuge seien schon gegen E-Autos oder Plug-in Hybride ausgetauscht worden. Immer wenn Leasingverträge auslaufen, dürfen die mehr als 630 Dienstwagenberechtigten des Konzerns – in der Regel Führungskräfte - nur noch aus einen elektrifizierten Geschäftswagen als Nachfolger wählen, heißt es aus dem Unternehmen.

