Als Stromversorger und Betreiber eines großen Ladenetzes hat die EnBW großes Interesse, dass möglichst schnell möglichst viele E-Autos auf die Straßen kommen. Bereits in der Vergangenheit versuchte das Unternehmen die eigenen Mitarbeit mit attraktiven Konditionen zum Umstieg zu bewegen. Mit einigem Erfolg: 2017 betrieb die EnBW die größte BMW-i3-Flotte und 2019 gingen 150 VW e-Golf an die Mitarbeiter.

Jetzt legt das Unternehmen nach und bietet zusammen mit dem Flottenfinanzierer Mobility Concept den 14.000 Mitarbeitern ein "finanziell vorteilhaftes" Paket aus Autoleasing und zusätzlichen Serviceangeboten an, darunter ein günstiger Ladetarif. Die Autos werden per Gehaltsumwandlung geleast, was die Sozialabgaben- und Steuerlast senkt.

Mobility Concept übernimmt sämtliche Leistungen rund ums Leasing, von der Bestellung und Auslieferung der Fahrzeuge über Wartung und Verschleiß bis zur Rückgabe. Die Abwicklung erfolge komplett über eine eigens entwickelte digitale Plattform.

„Wir investieren seit Jahren erhebliche Summen in den Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur sowie in Serviceangebote für unsere Kunden. Deshalb ist es für uns nur konsequent, auch unseren Mitarbeitern den Umstieg in eine nachhaltige Mobilität möglichst attraktiv zu gestalten“, erklärt EnBW-Vorstandschef Frank Mastiaux.

Die notwendige Infrastruktur habe der Konzern bereits weitgehend aufgebaut: Bis Sommer 2020 sollen 120 Unternehmensstandorte mit insgesamt mehr als 700 Ladepunkten für E-Autos ausgestattet werden, welche die Mitarbeitern auch fürs Laden ihrer privaten E-Autos nutzen können.