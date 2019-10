Für den Vortrieb steht ausschließlich ein Zweiliter-Benziner mit 150 PS zur Verfügung. Gegen Aufpreis (1.260 Euro) übernimmt ein CVT-Getriebe das Schalten. In Kombination mit diesem Getriebe lässt sich auch Allradantrieb (1.596 Euro) ordern.

Das Basismodell gibt es ab 17.638 Euro. Immer dabei: LED-Scheinwerfer und Klimaautomatik. Im mittleren Komfortniveau "Plus" ab 21.420 Euro gehören 18-Zoll-Alus, Infotainment-System mit Smartphone-Integration und ein schlüsselloses Zugangssystem zum Lieferumfang. Wer 24.781 Euro für die "Top"-Version anlegt, erhält unter anderem Leder, Panorama-Glasdach Sportpedale sowie ein Sound-System mit 710-Watt-Verstärker.

Zum Marktstart des überarbeitete Kompakt-SUV legt Mitsubishi zwei Sondereditionen auf. Die bis Ende des Jahres verfügbaren Angebote "Intro Edition" und "Intro Edition+" bieten einen Preisvorteil von 1.260 beziehungsweise 672 Euro (alle Preise netto). Die 19.319 Euro teure "Intro Edition" bietet unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Nebelscheinwerfer, Navigationssystem mit 6,5-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Anbindung, Digitalradio (DAB+) und Rückfahrkamera. Bei der Variante "Intro Edition+" (ab 22.260 Euro) sind unter anderem ein 8-Zoll-TomTom-Navigationssystem sowie ein Totwinkel- und Ausparkassistent an Bord.

Who is Who Pkw