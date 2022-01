Elektrisch fährt auch der Jogger nicht, der ab Frühjahr 2022 bei den Dacia-Händlern steht. Mit wahlweise fünf oder sieben Sitzen ist er allerdings variabler, mit bis zu 1.919 Liter Gepäckraum geräumiger und für weniger als 12.000 Euro um einiges billiger. Außerdem wiegt er nur etwas über 1,2 Tonnen, was Sprit sparen soll.

Eine der spannendsten Neuheiten unter den kompakten Kombis kommt aus China. Der MG5 ist das dritte E-Modell der Marke und der erste vollelektrische Kombi überhaupt. Auf ein solches Auto haben etliche Flottenbetreiber gewartet, denn viele Transportaufgaben kann ein SUV mit seinem eingeschränkten Laderaum eben doch nicht übernehmen. 400 Kilometer Reichweite sollten für die meisten Einsätze genügen, und stehen doch weitere Touren an, lädt der Stromer mit 92 kW am Power-Charger. Außerdem kann der Wagen Strom abgeben und beispielsweise mobile Arbeitsgeräte betreiben.

Innen überzeugt der 308 mit einem stimmigen Bedienkonzept aus großem Touchscreen und Schaltern sowie überarbeitetem i-Cockpit. Nur an das markentypisch kleine, niedrig angebrachte Lenkrad müssen sich Peugeot-Neulinge immer noch gewöhnen.

Stattdessen kommt die von Peugeot beziehungsweise Citroën in den Stellantis-­Konzern eingebrachte Basis zum Einsatz, die bereits Peugeot 308, Citroën C4 und DS4 nutzten. Sie erlaubt Opel, sparsamere Benziner und Diesel sowie, erstmals beim Astra, Plug-in-Antriebe einzusetzen. Zu­dem kann Opel hier ein volldigitales Cockpit mit extrabreitem Bildschirm verbauen. Wie alle künftigen Opel bekommt der Sports Tourer den neuen Kühlergrill, der Scheinwerfer und Markenlogo verbindet. Dahinter schließt sich ein ­kompakterer Vorbau als beim Vorgänger an. Obwohl das nächste Modell sechs Zentimeter kürzer wird, nutzt es den Raum dank längerem Radstand besser aus und hat mit 608 Litern gut zehn Prozent mehr Ladevolumen.

Selbstverständlich wollen wir nicht den ­Peugeot 308 kleinreden, den MG5 ­Electric übersehen oder den Dacia Jogger außen vor lassen, aber das fürs Firmenwagengeschäft wichtigste neue Modell kommt aus Rüsselsheim. Wenn in den nächsten Wochen die ersten Opel Astra Sports Tourer in die Autohäuser rollen, verabschiedet sich die Marke damit von einer weiteren Plattform der GM-Vergangenheit.

Neue Modelle bringen frischen Wind in die Kompaktklasse. Begleitet werden sie vom überarbeiteten Ford Focus Turnier, vom elektrischen MG5 sowie vom günstigen Dacia Jogger. Und dann gibt`s ja auch noch die vielen aktuellen Modelle. Eine Übersicht.

Foto: Opel

