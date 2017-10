"mobil gewinnt" ist eine gemeinsam initiierte Initiative des Bundesumweltministeriums (BMUB) und des Bundesverkehrsministeriums (BMVI). Ziel ist es, das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement in Deutschland zu stärken und damit einen Beitrag für ein modernes und nachhaltiges Verkehrssystem zu leisten.



Die Initiative umfasst einen bundesweiten Ideenwettbewerb sowie kostenlose Erstberatungen für Unternehmen.



Der Wettbewerb:

Ausgezeichnet werden betriebliche Mobilitätskonzepte und innovative Ideen zu Mobilitätsmanagement (Einzelbetriebliche Konzepte, Überbetriebliche Verbundprojekte, öffentlich‐private Kooperationsprojekte). Noch bis zum 15. Oktober 2017 können sich interessierte Unternehmen auf www.mobil-gewinnt.de bewerben. Der Wettbewerb richtet sich an privatwirtschaftliche und kommunale Unternehmen in vier verschiedenen Kategorien, je nach Unternehmensgröße sowie nach Kooperationen zwischen Unternehmen und Kommunen. Am 13. Dezember 2017 werden die besten Ideen und Konzepte schließlich prämiert. Die Gewinner des Wettbewerbs, also die ausgezeichneten betrieblichen Mobilitätskonzepte, können im nächsten Schritt eine Förderung durch das BMVI erhalten. Die entsprechende Förderrichtlinie wird derzeit vom BMVI erarbeitet und soll voraussichtlich im Januar 2018 in Kraft treten.





Kostenlose Erstberatungen:

Unterstützung bei der Entwicklung passender Ideen bieten die kostenlosen Erstberatungen, die Teil der Initiative sind. Sie ermöglichen einen Einstieg in das betriebliche Mobilitätsmanagement. Die Beratungen sind nicht an den Wettbewerb gebunden und können auch unabhängig hiervon genutzt werden.