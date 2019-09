In Deutschland recht günstig

Mobile Charger sind so etwas wie transportable Wallboxen. Sie können unter anderem an Schuko- oder CEE-Drehstrom-Steckdosen eingestöpselt werden und laden mit bis zu 22 kW. Der ADAC empfiehlt jedoch Geräte mit maximal 11 kW, weil für diese keine Genehmigung des Netzbetreibers nötig ist. Entsprechende Modelle sind aber aktuell selten.

Als flexible Alternative zur fest installierten Wallbox bieten verschiedene Hersteller sogenannte "Mobile Charger" an. Nicht alle können bei der Sicherheit jedoch komplett überzeugen, wie ein Test des ADAC zeigt.

Ein aktueller Test des ADAC zeigt, dass nicht alle mobilen Ladegeräte für E-Autos überzeugen können. Dabei sind die starken Kabel in Gegenden mit schwacher Infrastruktur eine gute Alternative zu Wallboxen.

