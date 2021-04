So bekommen Sie Vorsteuer zurück

Geschäftsreise ins Ausland So bekommen Sie Vorsteuer zurück

Corporate Mobility as a Service

Corporate Mobility as a Service Geschäftsreise leicht gemacht

* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Wer es gewohnt war, mehrmals im Monat geschäftlich zu reisen, schaut seit Corona in die Röhre. Wenig bis nichts geht. Geschäftsabschlüsse werden nicht mehr beim Kunden besiegelt, sondern digital am Bildschirm. Eine Mitgliederbefragung des Verbands Deutsches Reisemanagement (VDR) zeigt das Ausmaß des Coronabanns: Zwei Drittel der befragten Geschäftsreisemanager gaben an, dass sich die Zahl der Geschäftsreisen ihrer Unternehmen gegenüber dem Jahr 2019 um mindestens 90 Prozent verringert habe. Noch 2019 ließen sich deutsche Unternehmen und Institutionen Geschäftsreisen ihrer Mitarbeiter so viel kosten wie nie zuvor: Die Ausgaben stiegen nach Angaben des VDR gegenüber 2018 um 3,5 Prozent auf den Bestwert von 55,3 Milliarden Euro.

Irgendwann ist auch diese Krise vorüber, und die Menschen reisen wieder. Doch dann wünschen sie sich mehr Unterstützung von ihren Unternehmen in Form von Schulungen und klaren Reiserichtlinien.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto test drive 2021