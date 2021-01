Die Deutsche Bahn Connect bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern Mobiltätsbudgets zur Verfügung zu stellen. Anstelle eines Dienstwagens können so je nach Mobilitätsbedarf Carsharing, Dienstfahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel flexibel genutzt und dennoch mit dem Arbeitgeber abgerechnet werden. All das kann beispielsweise über die Bonvoyo-App gebucht und dokumentiert werden.

Die Degussa Bank bietet Unternehmen Lösungen für das Travelmanagement - und bringt sich jetzt aktiv in die Weiterentwicklung der Bonvoyo-App ein. So gibt es jetzt eine Extra-Schnittstelle, die die Abrechnung für Unternehmen erleichter. Die Reisekosten können so in bereits etablierten Zahlungsprozessen verbucht werden. Ach dienstliche Reisen lassen sich laut Unternehmensangaben in bestehende Travelmanagement-Prozesse integrieren. Carsharing-Fahrten oder Bahnfahrkarten können Mitarbeiter direkt über die App buchen, die Verrechnung mit dem Mobilitätsbudget geschieht automatisch, und die Mitarbeiter müssen so nicht mehr in Vorkasse gehen. Auch dienstliche Taxifahrten können über die Anwendung eingereicht werden. Datenschnittstellen für Reiseabrechnungssysteme und Finanzbuchhaltung sind ebenso vorhanden.