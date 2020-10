Güterverkehr in der Röhre

Smart City Loop Güterverkehr in der Röhre

So tanken wir in Zukunft

Aral Mobility Hub So tanken wir in Zukunft

So tanken wir in Zukunft

„Die Kooperation mit Mobimeo unterstreicht unsere Vision, moderne Mobilität auf intelligente und vor allem partnerschaftliche Weise neu zu definieren und Fortbewegung flexibler, nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Mit der Integration unseres Angebots Sixt Share haben Nutzer nun eine weitere Möglichkeit, flexibel und günstig an ihr Ziel zu gelangen“, sagt Nico Gabriel, Bereichsvorstand Mobility Operations bei Sixt.

Mobimeo stellt eine Mobilitätsplattform bereit, die ÖPNV und Sharing-Angebote in einer App verbindet. Viele Verkehrsverbünde setzen die App oder Teile davon schon ein. Nunmehr werden in allen Angeboten auf der ­Mobimeo-Plattform auch die Sharing-Angebote von Sixt Share angezeigt. Durch die Kooperation tauchen in der Routenplanung jetzt neben Bahn und Bus auch E-Roller und Autos auf. So soll es einfacher werden, das passende Verkehrsmittel zu finden.

Der Mietwagen- und Mobilitätsspezialist Sixt kooperiert jetzt mit der Bahn-Tochter Mobimeo. So wollen beide Unternehmen ÖPNV und Carsharing-Angebote enger vernetzen.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings