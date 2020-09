Im Handumdrehen vom Shuttle-Bus zum Lieferwagen: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat nun ein modulares Konzept für das Roboterauto der Zukunft vorgestellt. Bei dem U-Shift genannten Prototypen handelt es sich um ein sogenanntes Driveboard – Motor, Akku und Räder sind in einem flachen Fahrgestell untergebracht, Güter und Personen finden in einer austauschbaren Kapsel Platz. So lässt sich das Fahrzeug flexibel an die aktuellen Transportbedürfnisse anpassen, wodurch es rund um die Uhr im Einsatz sein kann – was wiederum für eine schnelle Amortisierung der Anschaffung sorgen soll.

BMW und Mercedes Pause bei Roboterautos

Mit Hilfe des Prototypen wollen die Forscher erste Erfahrungen sammeln, vor allem was den Austausch der Kapseln angeht. Auf dieser Basis soll der U-Shift weiterentwickelt werden. Für 2024 ist ein weiterer Prototyp angekündigt, der dann an Pilotversuchen in der Logistikbranche getestet werden soll.