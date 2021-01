Sieben Stromer in sieben Jahren

Kia-Pläne Sieben Stromer in sieben Jahren

Nicht nur Antrieb und Nutzungskonzept wollen umweltfreundlich sein. Rund 50 Prozent der verwendeten Materialien stammen laut dem Hersteller aus dem Recycling, am Ende des Fahrzeuglebens sollen 95 Materialien wieder in die Kreislaufwirtschaft eingebracht werden.

Der Renault Twizy bekommt einen Nachfolger. Das nun in Form der Studie Mobilize EZ-1 angekündigte Mikromobil soll Kernelement eines neue Mobilitätsdienstes der Franzosen werden. In dem 2,30 Meter kurzen E-Fahrzeug haben zwei Passagiere hintereinander Platz, vor dem Wetter geschützt durch voll verglaste Türen. Im Sharing-Einsatz soll das Schmalspurfahrzeug per Handy freigeschaltet werden; Renault kündigt eine Abrechnung rein nach Nutzungsdauer beziehungsweise Kilometerleistung an. Ein Wechsel-Akku-System soll helfen, die Mikromobile rund um die Uhr geladen und einsatzfähig zu halten.

