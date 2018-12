Top 10 in Firmenflotten

In der Auswertung zeigt sich außerdem ein Nord-Süd-Gefälle. München (143 PS), Stuttgart/Augsburg (137 PS) sowie Nürnberg (135 PS) sind die Städte mit den durchschnittlich höchsten Leistungsniveaus. Den niedrigsten Wert weist Kiel mit 117 PS auf. Ganz ähnlich ist das Bild auf Bundeslandebene. Hier liegt Bayern mit 134 PS vor Baden-Württemberg mit 132 PS, während Schleswig-Holstein mit 123 PS den niedrigsten Wert aufweist.

Die Lust auf Leistung ist bei deutschen Autofahrern ungebrochen. Eine Auswertung der über das Vergleichsportal Check24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen hat ergeben, dass das Pkw-Leistungsniveau in den vergangenen 13 Jahren um rund ein Drittel gestiegen ist. Lag der durchschnittliche PS-Wert im Jahr 2005 noch bei 97, waren es im Jahr 2018 im Schnitt 130 PS. Allein von 2017 bis 2018 betrug der Anstieg drei PS.

Mit jeder Fahrzeuggeneration werden Autos leistungsstärker. Ein Ende des PS-Hungers ist nicht in Sicht.

