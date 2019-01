Auch der Gründer und CEO von Drivy, Paulin Dementhon, ist von der Partnerschaft überzeugt. "Wir sind begeistert, einen erstklassigen, innovativen Automobilzulieferer als Partner an unserer Seite zu haben. Uns wird es nun gelingen, die Integration von Autovermietungen und Betreibern von Unternehmensflotten in unsere Plattform zu beschleunigen."

Valeo ist überzeugt, dass der Trend für Flotten-Sharing und Carsharing wachsen wird. Der Präsident für Komfort- und Fahrassistenzsysteme bei Valeo, Marc Vrecko, sagt: "Valeo freut sich sehr, an der Weiterentwicklung von Drivy beteiligt zu sein. Die Technologie und das wirtschaftliche Potenzial von Mov'in Blue sind wirklich einzigartig."

Firmen, die ihre Flottenauslastung optimieren wollen, sollen so ohne großen Aufwand und kostenfrei in den Smartphone-basierten Carsharing-Markt einsteigen können. Anvisierte Kunden der Partnerschaft seien sowohl Autovermietungen wie auch Unternehmen oder lokale Behörden mit eigenem Fuhrpark. Sind die Fahrzeuge einmal in die Drivy-Plattform eingepflegt, ist es über Mov'in Blue möglich, die Autos mit der 2,5 Millionen Nutzer starken Community von Drivy zu teilen. Neben der besseren Auslastung können sich Unternehmen so eine zusätzliche Einnahmequelle erschließen.

Die digitale Mobilitätslösung von Valeo, Mov'in Blue, ist auf Dienstleistungen im Bereich digitaler Mobilität für Unternehmensflotten spezialisiert. Zusammen mit der europäischen Carsharing-Plattform Drivy kündigt sie nun den Start einer neuen Sharing-Lösung für Mobilität an. Flottenmanager sollen ihre Fahrzeuge so auf der Drivy-Plattform als Carsharing-Angebot zur Verfügung stellen können.

