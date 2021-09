Ob das was wird?

IAA Mobility 2021 München Ob das was wird?

Ob das was wird?

Porsche digitalisiert den Werkstattbesuch. Kunden können ab sofort Termine online über das „MyPorsche“-Portal auf Handy oder Computer buchen. Dabei werden auch der gewünschte Mitarbeiter oder Details zur Fahrzeugübergabe vermerkt. Darüber hinaus ist ein Fahrzeug-Check per Video möglich. Der Mechaniker kann dem Kunden so die beabsichtigten Arbeiten ankündigen und sich den Auftrag von ihm freigeben lassen. Voraussetzung für die Nutzung ist ein entsprechender Kunden-Account.

My Porsche App Wartungstermine online

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021