Mobilitätsmanagement in Unternehmen

Mobilitätsmanagement in Unternehmen

In Deutschland recht günstig

Es fängt schon bei der Wahl der Verkehrsmittel und Transportwege an. Auch hier spielt das Mobilitätsmanagement künftig nicht nur innerbetrieblich eine wichtige Rolle, es übernimmt zudem eine wichtige gesellschaftliche Funktion: Mitarbeiter lernen durch ein nachhaltig ausgerichtetes Mobilitätsmanagement nicht nur neue Technologien, sondern auch neue Mobilitätsangebote und deren Vorteile kennen. Viele werden auf diesem Wege erstmals Elektrofahrzeuge und Carsharing-Angebote kennenlernen und dann auch im privaten Alltag nutzen. Mobilitätsmanagement bekommt somit perspektivisch die Aufgabe, die Verkehrswende voranzutreiben.

Über den Urlaub mit der Bahn oder die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit vieler Privatfahrten denke ich natürlich auch nicht nach, wenn der "kostenfreie" Dienstwagen vor der Tür steht. Alternativen werden von den betroffenen Dienstwagenberechtigten oft nicht in Betracht gezogen. Die übergeordnete und ökologisch nachhaltige Brille aufzusetzen, Vorbild zu sein und solche Punkte zu erkennen und aufzugreifen: Das ist die Aufgabe eines fortschrittlichen Mobilitätsmanagers. Es gilt, steuernde Faktoren in eine nachhaltige Car-Policy einzubauen und so nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Unternehmen und der Gesellschaft zu helfen.

