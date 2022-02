* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Hürden sind aber nicht nur praktische Fragen wie Reichweite und Lademöglichkeiten. Diskutiert wird auch, wie nachhaltig Elektroautos wirklich sind. Zwar sind sie klimafreundlich unterwegs, zumindest, wenn der Fahrstrom aus erneuerbaren Energien stammt. Doch die Batterie verringert den Klimavorteil eines Stromers gegenüber einem Verbrenner massiv. Zum einen ist ihre Herstellung energieintensiv. Zum anderen werden Akkus hauptsächlich in Asien mit vornehmlich fossil erzeugtem Strom produziert. Deshalb startet ein Elektroauto mit einer schlechteren Ökobilanz als ein Verbrenner. Ein Nachteil, den es erst nach mehreren Zehntausend Kilometern aufholt.

Mit nur einer Batterieladung von Berlin nach Paris fahren: Der Vision EQXX schlägt der Reichweitenangst ein Schnippchen. Der E-Mercedes ist zwar ein Konzeptfahrzeug, aber er soll zeigen, was künftig möglich ist, denn die Sorge vor dem Liegenbleiben hält immer noch viele Fuhrparkentscheider und User-Chooser vom Umstieg auf einen Stromer ab.

