Tomtom Telematics wird in Webfleet Solutions umbenannt. Zu diesem Schritt hat sich der Mutterkonzern Bridgestone entschlossen. Für Kunden soll sich durch den neuen Namen vorerst nicht viel ändern.

Die seit 20 Jahren am Markt erhältliche Flottenmanagementlösung Tomtom Telematics ändert seinen Firmennamen. Seit dem 1. April 2019 gehört das Unternehmen nicht mehr zur Tomtom Gruppe, sondern zu Reifenkonzern und Automobilzulieferer Bridgestone. Der neue Besitzer führt die Telematikprodukte nun unter der Marke Webfleet Solutions. An den Produkten und Dienstleistungen ändert die Umbenennung nichts, nach wie vor sind die Anwendungen Webfleet, Nextfleet, Link-Geräte sowie die Pro-Driver-Geräte unter dem Markendach erhältlich. Bridgestone betont, das die Webfleet Solutions zwar den Konzern gewechselt habe, nach wie vor aber ein wichtiger Partner von Tomtom bleibe. So können die Karten und Verkehrsdaten des alten Besitzers weiter genutzt werden.

Heute hat Webfleet Solutions nach eigenen Angaben weltweit mehr als 50.000 Kunden in 100 Ländern. In Zusammenarbeit mit Bridgestone soll zukünftig der Leistungsumfang der Dienstleistungen weiter ausgebaut werden.