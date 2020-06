So funktioniert die Federhilfe

Ein neuer Halbleiter-Chip von Bosch soll die Leistungsfähigkeit von Navigationsgeräten verbessern. Das Elektronik-Bauteil ist mit Sensoren ausgerüstet, die die Richtungs- und Geschwindigkeitsänderungen eines Fahrzeugs registrieren. Der Chip wertet die Informationen aus und übermittelt sie an das Navigationssystem, das so jederzeit den genauen Standort des Autos kennt, auch wenn der GPS-Sensor – etwa bei einer Tunneldurchfahrt – ausfällt.

Im Tunnel oder in engen Häuserschluchten kann ein Navigationssystem schon mal den Kontakt zum GPS-Satelliten verlieren. In solchen Fällen springt ein neuer Chip von Bosch ein.

