Die neuen Frontantriebs-Benziner erfüllen die Anforderungen der Euro 6/D Final-Abgasnorm. Die Verbrauchswerte liegen bei 5,7 beziehungsweise 5,5 Liter, was gegenüber den bisherigen 1,4-Liter-Benzinern einem Rückgang um bis zu 30 Prozent entspricht. Zu Fahrleistungen und Preisen der neuen GS-Motoren macht Jeep noch keine Angaben. Derzeit liegt der Einstiegspreis für den alten Multiair-Basisbenziner bei 21.848 Euro netto. Vermutlich wird der neue Basispreis leicht steigen.

Die bisherigen 1,4-Liter-Benziner wird der neue 1,3-Liter-"Global Small Engine" (GSE) beerben. Der Turbo-Vierzylinder soll im Compass in den zwei Leistungsstufen mit 130 PS beziehungsweise 110 kW/150 PS mit jeweils 270 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung stehen. Beide Benziner sind mit einem sechsstufigen Handschaltgetriebe oder dem ebenfalls sechsstufigen Doppelkupplungsgetriebe DDCT kombinierbar. Mit Selbstschaltgetriebe steht dem Fahrer erstmalig im Compass ein Sportmodus zur Verfügung. Mit den neuen Benziner-Varianten wird es zunächst keinen Allradantrieb mehr geben. Erst mit der Einführung der Plug-in-Hybridvarianten im Spätsommer ist auch ein 4x4-Compass wieder verfügbar. Diese kombinieren Frontantriebsbenziner mit 130 PS oder 180 PS mit einem die Hinterachse antreibenden E-Motor mit 60 PS.

Jeep wird in den kommenden Monaten das Motorenangebot für den Kompakt-SUV Compass deutlich umkrempeln. Die Dieselantriebe werden in den kommenden Wochen aus dem Programm genommen, außerdem soll vermutlich noch im Juni eine neue Generation von Benzinmotoren die bisherigen 1,4-Liter-Multiair-Motoren ersetzen. Voraussichtlich im Spätsommer werden zudem zwei Plug-in-Hybridversionen verfügbar sein.

