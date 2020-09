Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Der Kodiaq steht in Verbindung mit dem Zweiliter-Topaggregat ab rund 35.714 Euro (alle Preise netto) in der Preisliste; der Superb ist ab rund 32.352 Euro erhältlich, die Kombi-Variante der Limousine kostet ab rund 33.193 Euro.

Skoda erweitert das Motorenprogramm für das SUV Kodiaq sowie für die Limousine Superb um einen neuen 2,0-Liter-Diesel mit 200 PS. Beim Kodiaq ist Allrad Standard, beim Superb können die Kunden zwischen Front- oder Allradantrieb wählen. Der Selbstzünder verfügt über eine SCR-Abgasnachbehandlung und soll damit den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) um bis zu 80 Prozent senken. Das Aggregat ist immer an ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt und erfüllt die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP). Der bisherige Diesel mit 190 PS fällt aus dem Programm.

Skoda will seine Flaggschiffe sauberer machen und bringt einen neuen Top-Diesel.

