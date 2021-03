Der Fuhrparkdienstleister und Zulassungsspezialist PS Team stellt sein Führungsteam breiter auf. Tanja Ebert verstärkt das Team seit März in der neu geschaffenen Position als Director Sales & Marketing. Sie war schon zuvor in leitender Funktion bei PS Team tätig: Als International Sales Managerin trieb sie seit ihrem Eintritt ins Unternehmen 2017 den Ausbau des Europageschäfts voran. In ihrer neuen Position soll dieser Weg fortgeführt werden. "Als zentrale Ansprechpartnerin wird Tanja Ebert uns in allen Belangen nach außen repräsentieren und über alle Geschäftsbereiche hinweg die Vertriebsverantwortung übernehmen. Mit ihrer Vertriebs- und Branchenkompetenz ist sie unsere Idealbesetzung als Director Sales & Marketing. Sie hat das Ohr am Markt und ist in der Leasing-, Fuhrparkmanagement-, Autovermieter- und Großflottenwelt bestens vernetzt", sagt PS-Team-CEO Marco Reichwein.