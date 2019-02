Das modulare Konzept erlaube eine kostengünstige Installation und Updatefähigkeit auch im Hardwarebereich. Die Ladetechnik kann übers Smartphone bedient werden. Außerdem lassen sich verschiedene Freischalt- und Bezahlvarianten an den Ladepunkten einrichten. Dieses Angebot soll sich Unternehmen, Ladenetzbetreiber, Stadtwerke und auch Privatkunden richten.

Innogy eMobility Solutions hat eine modular aufgebaute Generation von Ladesäulen entwickelt. Damit sollen sich E-Autos mit bis 22 kW Wechselstrom laden lassen. Die drei unterschiedlichen Variantenn können jeweils als wandhängende Box oder freistehend auf einer Stele installiert werden. Je nach Modell zeigt ein Monitor, Leuchtpiktogramme oder ein LED-Ring den Ladestand an. Laut Innogy sind alle Varianten vernetzt. Außerdem sollen sie sich einfach in IT-Systeme einbinden lassen.

Who is Who Pkw