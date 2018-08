Wer sich für ein elektrisches Dienstrad entscheidet, will wissen, wie weit er damit kommt. Doch bisher mussten sich die Kunden auf die Reichweitenangaben der .Hersteller verlassen. Einen unabhängig gemessenen und vergleichbaren Wert wie ihn etwa die WLTP-Messung bei Autos bietet, gibt es im Pedelec-Business nicht. Noch nicht. Der deutsche Zweirad-Industrie-Verband ZIV will mit dem jetzt offiziell vorgestellten Reichweitentest R200 diese Lücke füllen. Das in Zusammenarbeit mit Prüfinstituten sowie Industriepartnern wie Bosch, Shimano oder Velotech entwickelte Verfahren könnte künftig als Basis dienen, Reichweitenangaben verschiedener E-Bikes vergleichbar zu machen.

Zu diesem Zweck haben der ZIV und etliche Partner einen komplexen Anforderungskatalog zur Standardisierung der Messungen erarbeitet. So sollen etwa die Fahrleistung des Fahrers bei 70 Watt und die zusätzliche Unterstützung durch den Motor bei 140 Watt liegen. Ebenfalls definiert wurden zum Beispiel Fahrergewicht, Durchschnittsgeschwindigkeit, Trittfrequenz, Reifenluftdruck, Anfahrhäufigkeit, Geländeart und vieles mehr. Durchgeführt werden muss die Messung zudem auf einem geeigneten Prüfstand. Damit soll eine normierte Reichweite ermittelt werden, die dann als R200-Wert angegeben wird. Neben der Reichweite in Kilometer soll das Ergebnis der Messung dem Käufer außerdem mit den Werten "Batteriekapazität" sowie "Energieverbrauch in Wattstunden pro Kilometer" versorgen. Dieser Verbrauchswert gibt Kunden außerdem die Möglichkeit, die Effizienz unterschiedlichster E-Bikes miteinander zu vergleichen.

Das Prozedere wurde zunächst als Vorschlag entwickelt. Fahrradherstellern oder -händlern steht es frei, künftig eine Prüfung unter den ZIV-Vorgaben durchzuführen. Vielleicht setzt sich, so hofft man jedenfalls beim ZIV, der R200-Test sogar international durch. Das böte Verbrauchern mehr Transparenz. Zum Modelljahr 2020 könnten erste E-Bike-Hersteller ihre Modelle mit einem R200-Wert versehen.