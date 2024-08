Neue Regionalklassen Kasko-Prämien steigen

Wie jedes Jahr ändern sich auch 2025 die Tarife in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung. Vor allem in der Teil- und Vollkaskoversicherung überwiegt die Zahl der steigenden Tarife, wie aus der jetzt veröffentlichten Regionalklasseneinteilung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht.

5,8 Millionen Kaskoversicherte werden höher eingestuft

Demnach werden für 49 Bezirke und rund 4,7 Millionen Autofahrer die Klassen in der Haftpflicht heraufgestuft, während 59 Bezirke und ebenfalls rund 4,7 Millionen Autofahrer von besseren Regionalklassen profitieren. Für die restlichen 303 Bezirke und damit 33 Millionen Haftpflichtversicherte ändert sich nichts. Auch in der Kaskoversicherung ändern sich Regionalklassen. Hier überwiegt die Zahl der künftig höheren Einstufungen: 5,8 Millionen Voll- oder Teilkaskoversicherte werden künftig höher eingestuft, für rund 4,5 Millionen gilt künftig eine niedrigere Einstufung.

Gute Schadenbilanzen für ländliche Gebiete

Grundlage für die Neueinstufung ist die Schadenstatistik der vergangenen Jahre. In der Regel werden ländliche Regionen besser eingestuft als Großstädte, in denen es besonders häufig zu Haftpflicht- und Kaskoschäden kommt. Allein in Bayern haben sich jetzt 24 Landkreise verbessert. Traditionell gute Schadenbilanzen weisen auch die eher ländlich geprägten Bundesländer Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf. Die bundesweit beste Schadenbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung weist wie im Vorjahr der Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg auf, wo die Schäden rund 30 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt liegen.

"Hohe Regionalklassen gelten hingegen insbesondere in Großstädten: Die schlechteste Schadenbilanz hat Offenbach, dicht gefolgt von Berlin. In beiden Städten liegen die Schäden fast 40 Prozent über dem Schnitt", sagt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des GDV. Grundsätzlich gilt: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus. Allerdings lässt sich über eine Veränderung bei der Regionalklasse keine Aussage über die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages treffen.

Höhere Regionalklassen nach Hagelschäden

Auch in den Kasko-Versicherungen ändern sich durch die aktuelle GDV-Regionalstatistik für viele Autofahrer die Regionalklassen: Für rund 5,8 Millionen Voll- oder Teilkaskoversicherte gelten künftig höhere, für rund 4,5 Millionen niedrigere Einstufungen. Verbessern können sich dabei vor allem Teilkaskoversicherte in Baden-Württemberg und Sachsen. In Bayern und Hessen rutschen hingegen viele Zulassungsbezirke in höhere Voll- und Teilkaskoklassen – was in den meisten Fällen auf regionale Hagelschauer zurückzuführen ist, die im vergangenen Jahr hohe Schäden an zahlreichen Autos verursacht hatten.

Hintergrund: Die Regionalstatistik des GDV

Die Regionalklassen spiegeln die Schadenbilanz der 413 deutschen Zulassungsbezirke wider und werden einmal im Jahr vom GDV berechnet. Entscheidend ist dabei nicht, wo ein Schaden entstanden ist, sondern in welchem Zulassungsbezirk der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat.

Regionalklassen gibt es für die Kfz-Haftpflicht- sowie für die Voll- und Teilkasko-Versicherung. In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind die Versicherungsleistungen für geschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen maßgeblich. In der Kaskoversicherung fließen die Versicherungsleistungen nach selbstverschuldeten Unfällen und für alle anderen Kasko-Schadenfälle in die Berechnung ein, unter anderem für Autodiebstähle, Glasschäden, Fahrzeugbrände, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse. Die so berechneten Schadenbilanzen der Zulassungsbezirke werden versicherungsmathematisch in einen Indexwert umgerechnet, der die jeweilige Regionalklasse bestimmt. Für die Haftpflicht gibt es 12, für die Vollkasko 9 und für die Teilkasko 16 Klassen.

Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungsunternehmen unverbindlich und kann ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden.