Was die elektronischen Abrechnungshilfen können

Die detaillierte Auflistung der Fahrten soll zudem aufzeigen, welche Fahrzeuge durch ein Elektrofahrzeug ersetzt werden könnten. Die Anwender bekommen also nicht nur die Unterlagen für das Finanzamt, sondern auch eine belastbare Aussage, ob zu ihrem Nutzungsverhalten ein Elektroauto passen würde.

Das Besondere am neuen fleetster-Fahrtenbuch sei mit den unterschiedlichen Systemen der zahlreichen Telematik-Anbietern kompatiebel. Dazu gehören auch diese der deutschen Automobilhersteller. Die Fahrtenbuch-Software von fleetster lässt sich über das Smartphone steuern.

"Unsere Kunden im öffentlichen Carsharing und im Corporate Carsharing haben immer häufiger nach einer ganzheitlichen Flottenmanagement-Software gefragt. Auf diesen Bedarf haben wir reagiert", erklärt fleetster-CEO Tim Ruhoff. Das Flottenmanagement diene als Grundlage, um alle Fahrzeugdaten zu digitalisieren. Die Vision von fleetster sei es, über die eigene Software-Plattform die unterschiedlichsten Mobilitätsprodukte anzubieten. Neben diversen Sharing-Anwendungen gibt es auch Lösungen in der Logistik, der Elektromobilität und bald auch im Bereich der Vermietung. "Alle diese Mobilitäts-Produkte brauchen im Kern das Management ihrer eigenen Flotte, damit diese dann internen und externen Kunden angeboten werden können", sagt Tim Ruhoff.

"Bei diesem Produkt möchten wir auch im Entwicklungsprozess Neuland beschreiten und haben unseren Kunden die Möglichkeit gegeben, sich die zukünftigen Funktionen im Design anzusehen und uns zu sagen, welche wir als erstes auf das Kundenbedürfnis zuschneiden sollen", erklärt Radu Creosteanu, der die Softwareentwicklung bei fleetster leitet. Davon verspricht sich fleetster schneller und maßgeschneidert das zu liefern, was die Kunden wünschen.

