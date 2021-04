Maut in Kommunen

Maut in Kommunen Nicht nur Großstädte kassieren

Maut in Kommunen

Falschparken wird nun erheblich teurer: Das Knöllchen für das Abstellen im Park- oder Halteverbot kostet nun bis zu 55 statt zuvor 15 Euro. Auch weitere Parkverstöße werden strenger geahndet: Parken und halten auf Geh- und Radwegen oder in zweiter Reihe kostet bis zu 110 Euro, in der Feuerwehrzufahrt bis zu 100 Euro, auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz 55 Euro. Außerdem wird ein neuer Tatbestand eingeführt: Wer unberechtigt auf einem Parkplatz für E-Autos oder Carsharing-Fahrzeuge parkt, zahlt 55 Euro.

Die Bußgelder für Tempoverstöße werden teilweise verdoppelt: So kostet beispielsweise die Überschreitung des Tempolimits innerorts von 11 bis 15 km/h 50 Euro statt zuvor 25 Euro; wird man mit 20 km/h zuviel außerorts geblitzt, kostet das 60 statt 30 Euro (alle neuen Regeln auf der Seite des Verkehrsministeriums nachzulesen unter bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/update-stvo-novelle.html). Anders als in der StVO-Novelle aus April 2020 vorgesehen, werden die Regelungen zu Fahrverboten nicht verschärft.

Nach monatelangen Diskussionen haben Bundesregierung und Länder zur Reform des Bußgeldkatalogs einen Kompromiss gefunden. Weil die im April 2020 in Kraft getretene StVO-Novelle einen Formfehler enthielt, gelten seit Juli vorübergehend wieder die Regeln des alten Bußgeldkatalogs. Im Spätsommer sollen die neuen Regeln den Bundesrat passieren und noch vor der Bundestagswahl in Kraft treten. Die wichtigsten Punkte:

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021