Raser hätten eigentlich bereits letztes Jahr härter bestraft werden sollen. Doch der Streit um mögliche Fahrverbote für zu schnelles Fahren legte das Vorhaben aufs Eis. Nun startet Verkehrsminister Andreas Scheuer einen neuen Anlauf mit einer Novelle der StVO, die härtere Strafen, aber keine Fahrverbote für Raser vorsieht.

Dafür kann es Autofahrer an anderer Stelle hart treffen. Denn die neue Regelung soll Radfahrer und Fußgänger besser schützen. Wer beispielsweise unachtsam die Autotür öffnet und einen Radler gefährdet, kassiert nicht nur ein höheres Bußgeld, sondern im Extremfall sogar ein einmonatiges Fahrverbot. Verkehrsminister Scheuer zeigte sich zufrieden: "Es geht an den Geldbeutel, aber nicht an den Führerschein." Damit sei für ihn die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Im Gegenzug wird das Rasen deutlich teurer, die Geldbußen wurden teils verdoppelt. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern fallen die Strafen aber immer noch harmlos aus. Wer etwa in einer deutschen Stadt 20 km/h zu schnell fährt, riskiert ein Bußgeld 70 Euro. In Frankreich kostet der Spaß mindesten 135, in Norwegen sogar 375 Euro.

Das kommt auf Autofahrer zu:

Falsch Parken

Ganz allgemein: bis 55 Euro

Auf Geh- und Radwegen sowie in zweiter Reihe: 110 Euro

Auf Busspuren/Haltestellen: bis 100 Euro

Auf Schwerbehinderten-/Elektro- oder Carsharing-Parkplatz: 55 Euro

In Feuerwehrzufahrt/Behinderung Rettungswagen: bis 100 Euro

An engen, unübersichtlichen Stellen/in scharfen Kurven: 55 Euro

Auf Straßenbahnschienen: 80 Euro

Andere Delikte

Keine Rettungsgasse bilden oder sie nutzen: 200 bis 320 Euro/1 Monat Fahrverbot

Lkw, die nicht mit Schritttempo rechts abbiegen: 70 Euro

Falsch abbiegen, Gefährdung Radfahrer durchs Türöffnen: ein Monat Fahrverbot

Befahren Geh- oder Radweg: bis 100 Euro

Tempoüberschreitung Pkw

km/h innerorts außerorts

bis 10 km/h 30 Euro 20 Euro

bis 15 km/h 50 Euro 40 Euro

bis 20 km/h 70 Euro 60 Euro

bis 25 km/h 80 Euro 100 Euro

bis 50 km/h 400 Euro 320 Euro

über 70 km/h 800 Euro 700 Euro