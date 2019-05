Am 1. Juli 2019 übernimmt Marco Lessacher die Position des Geschäftsführers bei Alphabet International von Norbert van den Eijnden. Lessacher startete seine berufliche Karriere 2007 bei der BMW. Dort bekleidete er verschiedene Führungspositionen, unter anderem bei der BMW Financial Services und bei Alphabet Deutschland. Ab 2017 war er für den Bereich Financial Services für Zentral- und Südeuropa bei BMW verantwortlich, außerdem leitete er die Österreich-Bank des Konzerns.

Marco Lessacher folgt auf Norbert van den Eijnden, der nach Unternehmensangaben sein Amt niederlegt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Seit 2009 leitete van den Eijnden Alphabet International erfolgreich, das Unternehmen lobt in der Pressemitteilung besonders seine Verdienste um die Entwicklung von Business-Mobility-Lösungen in der Leasingbranche. Sein Nachfolger Lessacher ist schon in freudiger Erwartung auf den neuen Job: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Mit einem starken Team stellen (...) stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft."