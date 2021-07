Neuer Vertriebsvorstand bei VW Financial Services

Jan Oehmicke übernimmt Leitung in DACH

Lantelme ist laut Athlon ausgewiesener Experte im Flottenmanagement, Key Account Management, Schadenmanagement, Remarketing sowie in der Kundenbetreuung. Bevor er als Leiter der Beschaffung 2018 zu Athlon kam, war er in verschiedenen Bereich von Leasing- und Flottenmanagement tätig. "Die verschiedenen Stationen meiner Laufbahn haben mich auf die neue Rolle bestens vorbereitet. Ich freue mich, die neue Herausforderung gemeinsam mit meinem Team zu meistern", sagt Lantelme. Auch Athlon-Deutschland-Geschäfsführer André Grinus freut sich laut Unternehmensmeldung über die neue Personalie.

Derzeit leitet Sebastian Lantelme noch das Kundengeschäft von Athlon in Deutschland, übernimmt er jetzt die operative Verantwortung für Athlon in Deutschland. Als Chief Operating Officer (COO) verstärkt er die Geschäftsführung und folgt auf Christian Busch, der das Unternehmen nach langjähriger Zusammenarbeit auf eigenen Wunsch verlässt.

