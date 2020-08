Lobach verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Mobilitätssektor. Zuletzt leitete er den Mobilitätsanbieter Choice 17 Jahre lang als Geschäftsführer. Er baute das Unternehmen zu einer großen unabhängigen Einkaufsgemeinschaft auf. Der 55-Jährige entwickelte zudem einige Mobilitätslösungen. Außerdem entwickelte er Auto-Abo-Modelle und Mobility as a Service-Lösungen.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw