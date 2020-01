Mit Jahresbeginn 2020 hat Belmoto seine Geschäftsführung erweitert, wie das Unternehmen jetzt meldet. Marcus Scholz soll den Geschäftskundenbereich bei den Mobilitätsspezialisten weiter definieren und ausbauen. Gründer und CEO Philip Kneissler und der neue Geschäftsführer Marcus Scholz kennen sich schon länger. "Ich habe Belmoto in den letzten zehn Jahren beobachtet und begleitet und kenne keinen Mobilitätsanbieter, der so eine Dynamik an den Tag legt", sagt Scholz über seinen neuen Arbeitgeber.

Marcus Scholz war zuletzt Direktor für Geschäftskunden und Mobilitätslösungen bei der Europcar Mobility Group. So kennt er nach Unternehmensangaben die Herausforderungen eines modernen betrieblichen Mobilitätsmanagements und bringt innovative Konzepte im Bereich Mietwagen mit. Zuvor war Scholz viele Jahre als Travel Manager bei der Dürr AG tätig und kennt so auch die Mobilitätsbedarfe in großen Unternehmen. "Das klassische Firmenwagenkonzept ist längst nicht mehr das, was heute benötigt wird. Durch die vielen Einschränkungen mit der die Individualmobilität heute leben muss, werden smarte und innovative Mobilitätskonzepte notwendig", sagt Scholz. Mit seinem Wechsel zu Belmoto sehe er die Möglichkeit, mit seiner Expertise den Mobilitätswandel der Belmoto-Kunden aktiv mitzugestalten.